李嘉誠父子斥７６３８萬元增持長實１６５﹒６５萬股

《經濟通通訊社１７日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再度增持長實
（０１１１３）股份。一間李嘉誠（環球）基金會全資擁有之公司於６月１１日、１２日及１５
日，以平均價每股４６﹒４６７６元、４５﹒２８０７元及４５﹒９５３７元購入長實合共
１６５﹒６５萬股，涉資７６３８萬元。
增持後，李嘉誠於長實的持股量由３５﹒１２％增至３５﹒１７％，李澤鉅持股量則由
３５﹒１９％升至３５﹒２３％。（ｂｉ）
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