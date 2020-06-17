李嘉誠父子斥７６３８萬元增持長實１６５﹒６５萬股

《經濟通通訊社１７日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再度增持長實

（０１１１３）股份。一間李嘉誠（環球）基金會全資擁有之公司於６月１１日、１２日及１５

日，以平均價每股４６﹒４６７６元、４５﹒２８０７元及４５﹒９５３７元購入長實合共

１６５﹒６５萬股，涉資７６３８萬元。

增持後，李嘉誠於長實的持股量由３５﹒１２％增至３５﹒１７％，李澤鉅持股量則由

３５﹒１９％升至３５﹒２３％。（ｂｉ）

