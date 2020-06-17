【聚焦人幣】人行：下周二將在港發行１００億人民幣央票

《經濟通通訊社１７日專訊》中國人民銀行公布，下周二（２３日）將通過香港金管局債務
工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台，招標發行２０２０年第六期中央銀行票據，發行量
為１００億元人民幣，期限６個月（１８２天）。
該期票據為固定利率附息債券，到期還本付息，起息日為今年６月２９日，到期日為今年
１２月２８日，此舉旨在豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣殖利率曲線。
（ｃｌ）
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