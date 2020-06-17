《港元匯率》港元持續強勢，金管局再注資７﹒７５億港元

《經濟通通訊社１７日專訊》港元持續強勢，再度觸發７﹒７５兌１美元強方兌換保證價，

金管局在本港時間傍晚再向市場沽出７﹒７５億港元，令本周五（１９日）本港銀行體系結餘增

至１２６５﹒３７億港元。

連同今日清晨沽出的２２﹒３１億港元，兩度注資合共３０﹒０７億港元。

港元最新仍報７﹒７５兌１美元，貼近強方兌換保證價。（ｃｌ）

