瑞銀看淡港股，料ＭＳＣＩ香港指數未來１２個月將有單位數跌幅

《經濟通通訊社１７日專訊》瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭於電話會議中表

示，受新冠狀病毒疫情影響，全球各國均「封城」令經濟活動陷入停頓，惟政府應對尚算快速，

相信全球經濟重啟後將有利股市表現，當中尤其是中國表現最標青，估計可成為最快復甦的國家

，因此對中國市場看高一線，惟看淡港股，預期ＭＳＣＩ香港指數未來１２個月將有單位數跌幅

。

她指，香港市場牽涉的議題較為複雜，包括中美貿易戰、本地社會事件、零售及樓市等，但

相對中國及美國對待香港均會較為審慎。至於「港版國安法」會否影響香港多年來的國際金融中

心地位，則需視乎三大因素，包括中國如何制定此法例、美國的回應，以及本地企業的反應。她

續解釋，若「港版國安法」可解決持續的社會動盪，可能對香港長遠有利，惟需觀察香港未來可

否保持普通法、集會自由及資金等。

對於美國對香港的特殊地位，她認為此舉影響不大，因為香港出口至美國貿易不大，僅佔香

港ＧＤＰ不到１％，但有逾千間美資企業在香港經營，故美國需確保其營商興趣及環境，因此該

行認為最可能的景境是美國將會持續關注該法例的實施，不會引發太大爭端。她又指，近期未見

有明顯走資跡象，主要是港匯走勢仍強勁。她又預期今年香港樓價將下跌５％至１０％。

（ｙｗ）

