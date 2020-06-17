匯豐證實恢復裁員計劃，稱香港仍是集團增長計劃核心

《經濟通通訊社１７日專訊》外電報道，匯豐控股（００００５）行政總裁祈耀年向全球員

工發內部備忘錄指，將會恢復新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後擱置的大規模裁員計劃，並將在中期

內裁減約３﹒５萬個職位，以及凍結近所有的外部招聘。

匯豐發言人回應查詢時證實有關消息。被問到香港區會否受影響時，發言人僅指，香港仍然

是集團增長計劃的核心，會繼續投資和發展亞洲業務。（ｓｋ）

