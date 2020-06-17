《小傳日記》中美快相見，魚缸升勢現；藥佬表現好，出口股回吐

《小傳日記》花旗國５月零售銷售按月大增近１８巴仙，好過預期，帶動隔晚美股向上。但

係環球局勢不明朗增加，除咗南北韓問題外，中印衝突都係孖屐焦點。香江魚缸方面今日輕微高

開１９點報２４３６３點，藥佬同內需表現唔錯，早段升幅最多擴大到１２０點，但之後美股三

大指數期貨跌幅擴大，魚缸最低見２４１９５點跌１４８點；孖屐仍然憧憬中美喺夏威夷嘅會議

有成果，美股期貨亞洲收市時段轉升，最終收報２４４８１點，１３７點或０﹒５６％，主板成

交１０４２﹒４２億少９％。國指報９９０９點，升４２點或０﹒４３％。

重磅藍戰士方面，外媒報道指，大象（００００５）行政總裁祈耀年同全球員工講，中期內

會裁減約３﹒５萬個職位，並凍結幾乎全部外部招聘，不過大象依然踢高近１巴仙，報３７﹒７

銀。ＡＩＡ（０１２９９）走高近２巴仙，報７１﹒９銀；中移動（００９４１）平收，報５４

﹒１５銀；港交所（００３８８）碌低近１巴仙，報２９３﹒６銀；建行（００９３９）無咗一

格，報６﹒２１銀。

Ａ場反覆向上，上證綜指收報２９３５點，升４點；深證成指報１１４２０點，升２１﹒８

７點，總成交７３８８﹒５２億人仔，多近４巴仙。



＊病毒又發威出口佬撻低，旺旺黑鴨跳大行睇佢笑＊



花旗國聯儲局主席鮑威爾話，國內經濟復甦嘅時機同力度仍然有好大嘅不確定性，而且喺公

眾確信新冠病毒得到控制之前，經濟全面復甦係無可能，令到出口佬齊齊撻低，敏實（００４２

５）碌低逾３巴仙，報２０﹒４５銀；耐世特（０１３１６）跪低逾２巴仙，報５﹒８２銀；敏

華（０１９９９）跌近１巴仙，報７﹒１６銀。

內需佬今日表現唔錯，旺旺（００１５１）今年４月至５月銷售數字錄雙位數增長，表現獲

富瑞同高盛睇好，旺旺彈逾１巴仙，報６﹒１銀。周黑鴨（０１４５８）飛近８巴仙，報６﹒３

１銀；慕容控股（０１５７５）彈近５巴仙，報０﹒１５７銀；天韻國際（０６８３６）升逾４

巴仙，報１﹒０２銀；蒙牛（０２３１９）跳高近３巴仙，報３０﹒３銀。



＊好消息出現藥佬天上見，疫情第二波航佬ｓｔａｒｔ ｔｏ ｆａｌｌ＊



藥佬繼續落鑊，中生製藥（０１１７７）收彈近半成，報１４﹒７６銀，盤中最高見１４﹒

７８銀破頂；聯營公司獲疫苗獨家授權嘅康哲藥業（００８６７）彈逾１０巴仙，報１０﹒３８

銀；綠葉製藥（０２１８６）獲麥格理上調評級，飛高逾８巴仙，報４﹒８３銀；獲摩通增持的

國藥（０１０９９）飆逾９巴仙，報２０﹒７５銀；石藥（０１０９３）升逾２巴仙，報１５﹒

９８銀。

北京出現第二波疫情，當地取消逾千航班，航空佬當然無運行，南航（０１０５５）走低逾

１巴仙，報３﹒６４銀；東航（００６７０）滑近２巴仙，報２﹒９３銀；國航（００７５３）

無咗兩格，報４﹒９９銀；首都機場（００６９４）跣低逾２巴仙，報５﹒０８銀。



＊購物節就嚟阿里急彈起，手機佬回吐升勢就嚟無＊



「６１８購物節」自５月底展開，高盛話預期今個月線上消費將可以有破紀錄高峰，阿里巴

巴（０９９８８）抽高逾２巴仙，報２１７﹒８銀。有報道話ＱＱ（００７００）正尋求成為愛

奇藝嘅最大股東，同緊有佢逾５６巴仙股權嘅百度接觸，不過其後有聲稱係百度公關總監嘅回應

叫「大家別亂猜」，ＱＱ（００７００）踼高９格，報４５０﹒６銀；美團（０３６９０）跳４

格，報１７２﹒４銀。中印軍人喺邊境加勒萬河谷地區爆發嚴重衝突，喺天竺有業務嘅小米（０

１８１０）走低逾３巴仙，報１２﹒５銀。

手機佬有回吐，瑞聲（０２０１８）漏氣跌近１巴仙，報４２﹒７５銀；舜宇光學（０２３

８２）無咗３格，報１１５﹒４銀；鴻騰精密（０６０８８）跪低逾３巴仙，報２﹒６７銀；丘

鈦科技（０１４７８）碌低近２巴仙，報１０﹒１銀。請請！





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