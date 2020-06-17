【企業盈警】力勁科技料全年純利降至最少１５００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》力勁科技（００５５８）公布，預期集團於截至今年３月３１

日止年度將錄得公司擁有人應佔溢利介乎１５００萬至２０００萬元，相比於去年同期公司擁有

人應佔溢利１﹒９１億元。

溢利大幅下降主要由於經濟放緩，令機械設備需求疲弱，以及２０１９冠狀病毒病疫情爆發

所造成的負面影響，導致集團的收入大幅下降。

公司預期年度業績將於本月２９日公布。（ｂｎ）

