【企業盈警】力勁科技料全年純利降至最少１５００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》力勁科技（００５５８）公布，預期集團於截至今年３月３１
日止年度將錄得公司擁有人應佔溢利介乎１５００萬至２０００萬元，相比於去年同期公司擁有
人應佔溢利１﹒９１億元。
溢利大幅下降主要由於經濟放緩，令機械設備需求疲弱，以及２０１９冠狀病毒病疫情爆發
所造成的負面影響，導致集團的收入大幅下降。
公司預期年度業績將於本月２９日公布。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道17/06/2020
匯豐證實恢復裁員計劃 稱香港仍是集團增長計劃核心
|中國故事17/06/2020
《神州經脈》北京一周增逾百確診 中印邊境衝突現傷亡 滬指偏軟
|生財有道17/06/2020
《Online有話兒》京東阿里著迷618？神秘數字齊解碼！
|生財有道17/06/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：新東方在線初步望36元
|FOCUS17/06/2020
【FOCUS】中印兩韓齊震盪 魔幻庚鼠下半場揭頁
|國際動態17/06/2020
【國安立法】傳英國內政部計劃准BNO持有人留英五年申請入籍
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰