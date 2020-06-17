憧憬中美會面，美道指期貨反彈，港股升１３７點收報２４４８１點



《經濟通通訊社１７日專訊》美國５月零售銷售按月大增１７﹒７％勝預期，帶動隔晚美股

上揚。但環球局勢不明朗因素增加，除南北韓問題外，印度官員表示，在與中國的邊境衝突中，

有２０名印度軍人死亡，據報還有數十人被俘。港股方面今早僅輕微高開１９點報２４３６３點

，由藥股及內需板塊領漲，但隨美股三大指數期貨跌幅擴大，恆指好淡爭持，最低見２４１９５

點跌１４８點；市場仍然憧憬中美夏威夷會議有成果，美股期貨午後轉升，恆指最終收報

２４４８１點，升１３７點或０﹒５６％，主板成交１０４２﹒４２億元，少９％。國指報

９９０９點，升４２點或０﹒４３％。

重磅股個別發展，中移動（００９４１）平收，報５４﹒１５元；友邦（０１２９９）升１

﹒７７％，報７１﹒９元；港交所（００３８８）跌０﹒７４％，報２９３﹒６元；建行

（００９３９）軟０﹒１６％，報６﹒２１元。

Ａ股兩市反覆向上，上證綜指收報２９３５點，升４點；深證成指報１１４２０點，升

２１﹒８７點，總成交７３８８﹒５２億人幣多３﹒７％。



＊美國經濟復甦存不確定性，出口股偏軟＊



聯儲局主席鮑威爾稱，美國經濟復甦的時機和力度仍然存在很大不確定性，在公眾確信新冠

病毒已得到控制之前，經濟全面復甦是不可能，出口股普跌，申洲國際（０２３１３）跌

０﹒３６％，報９５﹒９５元；萬洲（００２８８）跌０﹒２９％，報６﹒８８元；敏實

（００４２５）挫３﹒３１％，報２０﹒４５元；耐世特（０１３１６）走低２﹒０２％，報

５﹒８２元。

有報道指騰訊（００７００）正尋求成為愛奇藝的最大股東，並正與持有其５６﹒２％股權

的百度接觸，不過其後有聲稱是百度公關總監的郭鋒回應稱，「大家別亂猜」，並指百度將一如

既往地支持愛奇藝發展，騰訊微升０﹒４％，報４５０﹒６元；旗下閱文（００７７２）亦升

７﹒９８％，報４８﹒７元。高盛指，「６１８購物節」自５月底展開，料本月線上消費將迎來

破紀錄高峰，阿里巴巴（０９９８８）揚２﹒１６％，報２１７﹒８元。中印軍人星期一在邊境

加勒萬河谷地區爆發嚴重衝突，在印度有業務的小米（０１８１０）跌３﹒１％，報１２﹒５元

。美團（０３６９０）微升０﹒２３％，報１７２﹒４元。



＊北京衞生應急級別升至二級，藥業、在線教育股上揚＊



藥業股再落鑊，中生製藥（０１１７７）獲里昂調升目標價兩成二，收揚４﹒６８％，報

１４﹒７６元，為本日表現最佳藍籌。國藥（０１０９９）獲摩通增持好倉約３５３萬股，收漲

９﹒２１％，報２０﹒７５元。康哲藥業（００８６７）聯營公司與斯微生物合作研發，獲得新

冠疫苗相關疫苗的全球獨家開發、註冊、生產、使用及商業化權利，抽高１０﹒０７％，報

１０﹒３８元。麥格理指，綠葉製藥（０２１８６）有更多候選藥物進入臨床階段，相信現價尚

未完全反映其未來５年研發之１３種創新藥物，大升其目標價近６９％，綠葉製藥升８﹒３％，

報４﹒８３元。康方生物（０９９２６）研發的ＶＥＧＦＲ－２新型全人源化單克隆抗體藥物

ＡＫ１０９在中國劑量爬坡Ｉ期臨床試驗中，首例晚期實體瘤患者已完成入組及給藥，走高

２﹒８６％，報３０﹒５５元。

北京決定今日起，中小學各年級一律停止到校上課，高三年級也同步恢復居家線上教學，要

（０１５６５）升２﹒２２％，報２﹒３元；希望教育（０１７６５）升１﹒５６％，報

２﹒６１元。



＊會德豐將終止逾半世紀上市地位，成交按日多逾兩倍＊



外媒引述內部備忘錄報道指，匯控（００００５）行政總裁祈耀年向全球員工表示，將在中

期內裁減約３﹒５萬個職位，並將凍結幾乎所有外部招聘。不過匯控（００００５）午後倒升，

收揚０﹒８％，報３７﹒７元；同系恆生（０００１１）走高１﹒８３％，報１３３﹒３元。東

亞（０００２３）升１﹒７％，報１７﹒９元；中銀（０２３８８）平收，報２４﹒１５元。

會德豐（０００２０）私有化方案獲大比數通過，微升０﹒０８％，報６２元。股東每持有

一股會德豐，將獲分派九倉（００００４）及九置（０１９９７）各一股，加上現金１２元。九

倉跌０﹒７６％，報１５﹒６８元；九置軟０﹒５５％，報３５﹒９元。同系海港企業

（０００５１）平收，報８﹒４元。（ｎｓ）

