《鍾之日記》京城疫情告急，中印衝突升溫

《鍾之日記》６月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



東亞地緣政治引發新危機，北韓炸掉南北韓聯絡大樓、中印邊境爆發衝突雙方軍隊均出現傷

亡；美國國務院證實國務卿蓬佩奧當將在夏威夷作簡短行程，但未有進一步透露與中共中央政治

局委員楊潔篪會面。

外圍利淡集結，中國的首都北京出現第二波新冠肺炎疫情，６天累計１３７例本地確診病例

，當局昨晚緊急提升突發公共衛生事件應急響應級別至２級，急採措施阻斷疫情擴散蔓延，京城

近乎「半封城」。

滬深股市全日窄幅波動，滬綜指收升０﹒１４％，報２９３５﹒８７點，振幅僅０﹒６％。

兩市成交７３８９億元人民幣，按日增加３﹒７％。

香江魚缸今早僅輕微高開１９點，市場仍然憧憬中美夏威夷會議有成果，美股期貨午後轉升

，恆指最終收報２４４８１點，升１３７點或０﹒５６％，主板成交１０４２﹒４２億元，少９

％。

內地第二大電商京東（０９６１８）明日（１８日）正式掛牌上市，於輝立暗盤交易場開報

２３６﹒２元，耀才暗盤交易場，目前報２３８﹒４元，較招股價高５﹒４％。而在富途暗盤交

易場的表現目前最為理想，一度高見２４８元，升９﹒７％。

按每股２３９﹒４元較招股價２２６元升幅近６％，一手５０股計，每手帳面賺６７０元。



＊首都嚴陣以待病毒侵襲，藥股炒起＊



北京６日內報告１３７例本地確診病例，均與新發地批發市場有直接或間接的流行病學關聯

。作為中國首都的北京，爆發疫情對國家政經影響非同小可，當局昨晚緊急提升突發公共衛生事

件應急響應級別至２級，要求採取最堅決和果斷的措施，阻斷疫情擴散蔓延。

北京中小學再停課，所有小區採取封閉措施，並進行大規模核酸檢測。高風險區人員禁止出

京，確需離京的要持７日內核酸檢測陰性證明。全國多省亦實施對來自北京旅客進行隔離的政策

。北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組表示，目前北京全市日均採樣約４０萬人，今後幾天還將

持續擴大檢測能力。

疫情嚴陣以待，內地醫藥股再度炒起，康哲藥業（００８６７）漲１０﹒１％，綠葉製藥（

０２１８６）升８﹒３％，四環醫藥（００４６０）升７﹒２％，復星醫藥（０２１９６）升６

﹒５％，華潤醫療（０１５１５）走高５﹒９％，中生製藥（０１１７７）漲４﹒７％。

國藥集團旗下中國生物在官方微信公布，其研發新冠滅活疫苗Ⅰ╱Ⅱ期臨床研究顯示，疫苗

接種後安全性好，無一例嚴重不良反應，不同程序、不同劑量接種後，疫苗組接種者均產生高滴

度抗體，按程序接種兩劑後，中和抗體陽轉率達１００％。同系國藥控股（０１０９９）全日升

９﹒２％。



＊印度抵制中國貨，小米慘跌３％＊



美國商務部正式修訂，允許美國企業與中國電信設備商華為在設置５Ｇ和其他尖端技術標準

方面合作，令外界大感意外。不過，新修訂的前提是，美國企業需基於某個組織中的標準，再向

華為及其子公司公布某項技術。因此，有行業高層及官員指，上述限制或更有礙華為發展，因為

美國企業根本不確定可以分享哪些技術或信息。

或許華為亦深知事情難以短期內解決，所以已通知供應商推遲生產旗艦Ｍａｔｅ系列手機部

分零組件，並計劃減少未來數季的零組件訂單，及推遲Ｍａｔｅ系列產品的量產計劃。

華為概念股反覆疲弱，舜宇（０２３８２）微跌０﹒３％，中興通訊（００７６３）挫

２﹒８％。其他手機設備股亦走低，瑞聲科技（０２０１８）跌０﹒９％，富智康集團（０２０

３８）跌１﹒２％。

中國與印度爆發邊境軍事衝突，雙方軍人在邊境加勒萬河谷地區出現傷亡，有最少２０名印

度軍人死亡。印度反華情緒升溫，印度全國貿易商總會再度呼籲全國抵制中國貨。作為印度市場

主要手機品牌的小米（０１８１０）首當其衝，全日急跌３﹒１％，報１２﹒５元。



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