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17/06/2020 08:17

【新冠肺炎】北京提升應急響應級別，逾百病例與新發地市場關聯

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京市政府副秘書長陳蓓在１６日晚發布
會表示，北京疫情形勢十分嚴峻，１６日起，將突發公共衛生事件應急響應級別，由３級提升至
２級，是全國唯一響應處於２級的城市。
　　從６月１１日至６月１６日２４時北京累計報告１１６例核酸檢測陽性者，確診病例１０６
例，無症狀感染者１０例，均與新發地批發市場有直接或間接的流行病學關聯，波及９個街區，
２８個街道。當局指，初步判斷疫情是由人際傳播或物品環境污染引發感染，而密切接觸者出現
明確的續發感染。

＊高風險街道小區全封閉，人員只進不出＊

　　在二級響應下，北京恢復社區封閉式管理，測溫、查證、驗碼、登記等四項措施後才能進入
，中高風險街道鄉鎮所轄小區外來人員及車輛禁止進入，高風險街道鄉鎮轄區小區全封閉，人員
只進不出。
　　北京市疾病預防控制中心副主任龐星火就１５日新增確診病例進行通報，２７個案例中，包
括新發地巿場的員工、餐廳廚師、侍應和採購員等，他們工作的餐廳供應商均為新發地市場，也
有居民到新發地採購感染。豐台一川菜館５名員工全部確診，新確診４名員工為兩天前公布的確
診女患者密切接觸者。該餐廳提醒近期來過店裡的顧客，趕緊去做核酸檢測。
　　今年１月下旬，為應對新冠疫情，北京市啟動重大突發公共衛生事件一級響應，４月３０日
由一級下調至二級，在６月６日由二級調至三級。

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