【新冠肺炎】北京提升應急響應級別，逾百病例與新發地市場關聯

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京市政府副秘書長陳蓓在１６日晚發布

會表示，北京疫情形勢十分嚴峻，１６日起，將突發公共衛生事件應急響應級別，由３級提升至

２級，是全國唯一響應處於２級的城市。

從６月１１日至６月１６日２４時北京累計報告１１６例核酸檢測陽性者，確診病例１０６

例，無症狀感染者１０例，均與新發地批發市場有直接或間接的流行病學關聯，波及９個街區，

２８個街道。當局指，初步判斷疫情是由人際傳播或物品環境污染引發感染，而密切接觸者出現

明確的續發感染。



＊高風險街道小區全封閉，人員只進不出＊



在二級響應下，北京恢復社區封閉式管理，測溫、查證、驗碼、登記等四項措施後才能進入

，中高風險街道鄉鎮所轄小區外來人員及車輛禁止進入，高風險街道鄉鎮轄區小區全封閉，人員

只進不出。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火就１５日新增確診病例進行通報，２７個案例中，包

括新發地巿場的員工、餐廳廚師、侍應和採購員等，他們工作的餐廳供應商均為新發地市場，也

有居民到新發地採購感染。豐台一川菜館５名員工全部確診，新確診４名員工為兩天前公布的確

診女患者密切接觸者。該餐廳提醒近期來過店裡的顧客，趕緊去做核酸檢測。

今年１月下旬，為應對新冠疫情，北京市啟動重大突發公共衛生事件一級響應，４月３０日

由一級下調至二級，在６月６日由二級調至三級。

