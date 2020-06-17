【新冠肺炎】北京兩機場超８００航班取消，部分航企免退票手續費

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京新冠肺炎疫情升溫，１６日起將突發

公共衛生事件響應級別由三級提升至二級。中高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止離京，其他

人員堅持「非必要不出京」，確需離京的須持７日內核酸檢測陰性證明。

受疫情影響，北京機場進出航班大幅下降。飛常準數據顯示，北京兩大機場進出港航班取消

量激增。１７日，首都機場取消５５０個架次；大興機場取消３００個架次。１６日，北京機場

當天原計劃執行７８６個航班，但最終取消了３１３個架次，取消量約４０％，較６月１５日翻

了約一倍。

臨近端午假期，不少市民此前購買出京航班，目前已有包括國航、南航在內的多家航空公司

提供針對進出京航班提供免手續費退票業務。不過還有一些航空公司並未出台針對北京航線的「

免收退票手續費」政策，此外，中國民航局官網也沒有出台相關規定。



＊部分省際客運線路停運＊



因應北京提升突發公共衛生事件應急響應級別，全國有多個省份發布，對來自北京旅客進行

隔離的政策。據北京省際客運信息網，一些今、明發車的客運班線已經停運，包括由北京前往承

德、沽源、靈丘等方向。旅客出行前需先行確認北京健康寶為「未見異常」後，方可購票和進入

客運站乘車。

據首都機場客運站，原定唐山班線於６月１６日開班，由於疫情影響，延緩開線時間，同時

赤峰、廊坊、保定班線一並暫停營運，未恢復的班線暫停恢復運營。截至目前，除了燕郊線仍在

運營外，首都機場各條省際巴士線路均已暫停運營。

在大興機場方面，大興機場至唐山、廊坊班線採取暫時停運的措施，恢復運營的日期另行通

知。

