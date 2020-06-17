【新冠肺炎】北京昨新增３１例本地確診病例，疑似病例３例

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京１６日新增報告本地確診病例３１例
、疑似病例３例、無症狀感染者６例。
無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者。新增確診病例中，東城
區３例、西城區１例、海淀區３例、豐台區１９例、大興區５例。
截至６月１６日２４時，累計報告本地確診病例５５７例，累計出院４１１例，在院１３７
例，累計死亡９例。
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