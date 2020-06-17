【創板改革】新產業公布股權激勵方案，運用創板新規謀突破

《經濟通通訊社１７日專訊》在深圳創業板新規下，存量企業開始嘗試根據新規創新股票激

勵工具、擴大激勵範圍。上市剛滿月的新產業（深：３００８３２）１發布最新的股票激勵計劃

草案，提出將採用「第一類限制性股票＋第二類限制性股票」的復合激勵工具，並將持股５％以

上股東納入股權激勵名單，成為創業板註冊制改革下，首例運用第二類限制性股票的股權激勵實

踐。

所謂第一類限制性股票，是指激勵對像以授予價格出資獲得的公司股票，在滿足解鎖條件後

即可自由出售。第二類限制性股票無需提前出資，激勵對像在滿足獲益條件後，便可以用授予價

格出資獲得公司股票，限售期後可自由交易。若公司不設置限售期，激勵對像完成股份登記後即

可按相關規定出售。

南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，第二類限制性股票是制度創新，既有股票期權不

用提前出資的優點，又與第一類限制性股票同樣，具有價格優惠的特點，給了創業板公司更多的

自主空間，便於凝聚人才。



＊突破持股５％以上股東不能參與激勵的老約束＊



同時，在新產業的股權激勵計劃中，還將激勵對象範圍擴大，突破了持股５％以上股東不能

參與激勵的老約束。在創業板新規下，允許持股５％以上股東成為激勵對像。

草案顯示，新產業公司董事長饒微、其女兒饒婕和女婿胡毅均在激勵對像名單中。其中，饒

微是公司總經理、核心技術人員，直接持有公司１３﹒７５％的股份。饒婕在新產業擔任總經理

助理，胡毅擔任公司儀器研發中心免疫儀器產品線總監，二人均是公司核心人員。

本次股權激勵方案的獨立財務顧問榮正咨詢認為，創業板諸多上市公司持股５％以上的股東

多是公司創始人或核心技術人員，對公司的戰略發展至關重要，對該部分員工進行激勵是必要且

合理的，此次創業板註冊制改革帶來了政策上的可行性。（ｌｃ）

