【華為風波】華為發聲明：願與美國廠商就５Ｇ新標準作坦誠討論

《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部宣布，允許美國公司與華為合作制訂５Ｇ網絡標準

，令外界意外。華為發聲明回應，指標準的本質講究開放、公平、無歧視，需要全球廠商、科研

機構及行業協會組織等的參與，包容及充分的協商能更好推動技術標準的制定，亦有利全球經濟

及產業的健康發展；華為願意與包括美國廠商在內的技術同行，就新技術的標準進行坦誠討論及

交流，為人類社會的科技進步作出貢獻。（ｅｙ）

