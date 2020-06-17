【創板改革】上市保薦中介機構在註冊制下問責加重

《經濟通通訊社１７日專訊》上周五（１２日）與創業板改革文件同時發布的《證券發行上

市保薦業務管理辦法》提出要壓實中介機構責任，加大對中介機構的問責力度。

《辦法》指出，對於「擅自改動申請文件、信息披露資料或者其他已提交文件」在內的九大

情形，情節嚴重的，中證監可在３個月到１２個月內不受理保薦機構、保薦代表人具體負責的推

薦。其實，去年就有券商保代被爆出修改科創板招股書內容的事件。

若保代出現重大事項未報告、未披露；偽造或者變造簽字、蓋章等８個情形之一的，中證監

可以根據情節輕重，在３個月到３６個月內不受理相關保薦代表人具體負責的推薦；情節特別嚴

重的，採取認定為不適當人選的監管措施。

而對於保薦機構的處罰，暫停資格最長可達到３年，甚至被吊銷牌照。《辦法》提出，如果

保薦機構出現內部控制制度、持續督導制度、保薦工作底稿制度等存在重大缺陷或者未有效執行

的；廉潔從業管理內控體系、反洗錢制度存在重大缺陷或者未有效執行等１１個情形之一的，中

證監可視情節輕重，暫停保薦業務資格３個月到３６個月，並可以責令保薦機構更換董事、監事

、高級管理人員或者限制其權利；情節特別嚴重的，撤銷其保薦業務資格。（ｌｃ）

