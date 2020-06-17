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17/06/2020 09:14

【新冠肺炎】全國昨新增確診４４宗，本土３３例北京佔３１宗

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家衛健委公布，６月１６日０　２４時，全國新增確診病例
４４例，其中境外輸入病例１１例（甘肅１０例，四川１例），本土病例３３例（北京３１例，
河北１例，浙江１例）；無新增死亡病例；新增疑似病例３例，均為本土病例（均在北京）。當
日新增治愈出院病例２例，解除醫學觀察的密切接觸者１１６人，重症病例增加２例。
　　境外輸入現有確診病例１０２例（無重症病例），現有疑似病例２例。累計確診病例
１８５６例，累計治愈出院病例１７５４例，無死亡病例。　
　　截至６月１６日２４時，全國報告現有確診病例２５２例（其中重症病例７例），累計治愈
出院病例７８３７９例，累計死亡病例４６３４例，累計報告確診病例８３２６５例，現有疑似
病例７例。累計追蹤到密切接觸者７５４２６９人，尚在醫學觀察的密切接觸者４６８３人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１６０２例。其中，香港特別行政區１１１２例（出院
１０６９例，死亡４例），澳門特別行政區４５例（出院４５例），台灣地區４４５例（出院
４３３例，死亡７例）。

＊新增無症狀感染１１宗＊

　昨日全國報告新增無症狀感染者１１例（境外輸入４例）；當日轉為確診病例６例（境外輸入
１例）；當日解除醫學觀察９例（境外輸入４例）；尚在醫學觀察無症狀感染者１０６例（境外
輸入６２例）。（ｗｌ）

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