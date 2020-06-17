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即市新聞

17/06/2020 09:29

【中概回歸】中概股加速回流港股，港交所上市制度或再臨改革

　　《經濟通通訊社１７日專訊》受美國收緊對中概股監管的政策影響，中概股回流成風，目前
阿里（０９９８８）、網易（０９９９９）已回港作第二上市，明日（１８日）上市的京東
（０９６１８）則最新公布錄得超購近１７８倍。據《證券時報》從香港不同投行處獲悉，目前
在美上市的中概股正在加速回流，前來咨詢的上市公司非常多，百度、攜程也都在列。根據華興
證券報告顯示，有３２隻符合港交所２０１８年上市新規要求、有可能尋求在港第二上市的中概
股。
　　不過值得關注的是，近年在美國交易所尋求上市的內地新興與創新產業發行人，均是香港市
場並未接受的「法團身份的同股不同權」，比如有道、騰訊音樂以及虎牙這三家公司。若港交所
（００３８８）的不同投票權制度不接受法團身份的同股不同權，這些公司可能會繼續選擇在美
國而非香港上市，香港投資者將會失去在本土市場投資更多不同公司的機會，而港交所想要搶下
這塊「蛋糕」則必須要對現有上市制度再改革。

＊港交所年初曾重啟咨詢是否應實施「企業版」同股不同權＊

　　事實上，港交所已於今年初向市場重啟諮詢應否實施「企業版」同股不同權（咨詢期已於５
月１日結束），即賦予「法團身分的不同投票權受益人」享有同股不同權，為香港資本市場發展
注入新的動力。所謂「法團身分的不同投票權受益人」，可分為兩類：一是非基金法團股東　所
經營業務與投資無關，譬如分拆公司的母公司或自營非投資相關業務的戰略投資者。二是基金法
團股東　投資實體或基金（譬如私募╱創投基金）。
　　根據去年１１月的數據，現時中國５０大非上市獨角獸公司中，有非基金法團股東（都是發
展成熟的上市公司）的佔了４２家。（ｗｌ）

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