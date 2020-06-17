【人行操作】官媒稱降準概率進一步提升，時間點或６月末至７月初

《經濟通通訊社１７日專訊》今年下半年將有１萬億元（人民幣．下同）抗疫特別債發行，

按以往經驗來看，大額政府債券發行繳款，難免對資金面和債市產生擾動，人行是時候出手維持

資金面寬鬆。官媒《經濟參考報》頭版刊發評論文章稱，展望下半年，中國貨幣政策的可能節奏

是：短期以放量為主，降準大概率，資金套利緩解之後將再度開啟降息窗口，存款基準利率也有

可能調降。６月資金需求較大，比較合適的方式是鎖短放長並配合窗口指導，比如投放偏長期的

逆回購（２８天），或者是降準提供長期資金，部分置換到期的ＭＬＦ。

文章稱，６月１５日ＭＬＦ降息的預期落空之後，降準概率進一步提升，可能時間點在６月

末至７月初。人行有望開啟新的降息窗口，三四季度ＭＬＦ降息空間在２０至３０基點。鑒於通

脹緩解、銀行淨息差收窄等因素，不排除三季度存款基準利率也有望調降。中國穩增長穩就業的

壓力仍然巨大，政策逆周期調節力度無疑將進一步加碼。

國家財政部日前公告，將於周四（１８日）招標發行兩期特別國債，招標面值總額均為

５００億元（人民幣．下同）。下周二（２３日），將招標第三期７００億元特別國債。外電引

述消息指，特別國債發行計劃於７月底之前完成。（ｗｌ）

