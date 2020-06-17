【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌４１點子，報７﹒０８５９

《經濟通通訊社１７日專訊》中印爆發衝突，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早承壓

，低開５２點子報７﹒０８７０，其後跌幅一度擴大至７﹒０９６８。不過尾盤跌幅收窄，最終

收報７﹒０８５９跌４１點。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１６點子，報７﹒０７９５。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８７３，較上個交易日跌１１８點子，

上個交易日報７﹒０７５５。

中印邊境自１９６２年戰爭後，首次出現有軍人陣亡的軍事衝突。在具爭議的拉達克地區，

中印軍隊周一（１５日）晚上爆發肢體衝突，據印度軍方透露，雙方士兵使用石頭和木棍鬥毆，

期間沒有開槍，印度確認２０士兵死亡，而中方並未透露死傷情況，據印度亞洲國際新聞社引述

消息指解放軍有４３人傷亡。



＊短期人民幣隨美元波動，難見明顯方向＊



交易員稱，近期市場在疫情二次爆發擔憂和美聯儲持續寬鬆之間搖擺，風險偏好和避險情緒

快速切換，人民幣也跟著上下波動，中間還夾雜著分紅購匯的擾動，不過短期人民幣大概率跟隨

外部美元寬幅波動，不會有明顯的方向。

他們並指出，特別國債發行對人民幣流動性也有一定影響，央行繼續空窗公開市場操作，也

推高了偏緊預期，一年期掉期盤中逼近１１００點關口，續創逾兩年新高。（ｊｔ）

