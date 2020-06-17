【中印衝突】中國外交部稱中印局勢穩定可控，拒透露中方傷亡人數

《經濟通通訊社１７日專訊》中印軍事衝突成為國際焦點，中國外交部發言人趙立堅今日表

示，中國正在通過外交和軍事渠道與印度保持密切聯繫，兩國局勢穩定可控。中方重申印軍周一

（１５日）越界並攻擊了中方人員，違反了兩國早前達成的協議，但中方不希望看到中印邊境地

區發生更多衝突，認為應該通過對話解決分歧。

趙立堅拒談中方士兵傷亡人數，此前印度傳媒引述該國軍方消息指，解放軍傷亡人數為４３

人。（ｅｙ）

