【ＦＯＣＵＳ】中印兩韓齊震盪，魔幻庚鼠下半場揭頁

【ＦＯＣＵＳ】中美高級別官員會晤據報周三（１７日）於夏威夷登場之際，魔幻的庚子鼠

年或正悄然揭開下半場。

先有中印周一（１５日）時隔４５年再爆邊境衝突致死事件；再有北韓周二（１６日）突反

面炸毀兩韓聯絡辦公室。亞洲地緣政治緊張驟然升溫，偏偏印度、朝鮮半島雙雙構成花旗國印太

戰略一頭一尾兩極；若再加上地處印太中心的台灣同爆解放軍戰機短暫飛越空域－－

２０２０上半場的「新肺疫」主題，下半場會否轉至「新冷戰」？



＊擁核巨人交惡，反華或殃國貨＊



上月遭內地官媒指摘為「不斷刷新無恥底線」的美卿蓬佩奧，今日稍後將在夏威夷的空軍基

地，與中國政治局委員楊潔篪舉行閉門面談，為兩國關係齟齬多月以來，首次再有高級別會晤。

巧合的是，就在會談前夕，亞洲地緣政治連發震盪。

據印度軍方消息，中印士兵周一晚在加勒萬河谷爆發肢體衝突，印方２０名軍人死亡；倘消

息屬實，相當於時隔４５年（上一次為１９７５年）後，雙方再現邊境衝突致死事件。解放軍方

面則未有公布傷亡人數，《環球時報》總編輯胡錫進對此解畫指，此舉是不希望兩國民眾比較及

避免激發情緒，「顯示北京的善意」。

位於中印３４４０公里邊境線上的加勒萬河谷一帶，正正是中印１９６２年開戰之地。肢體

械鬥會否升級至卡內基國際和平基金會亞洲戰略競爭專家ＡｓｈｌｅｙＪ Ｔｅｌｌｉｓ所指的

「兩個亞洲擁核巨人之間的武裝衝突」尚未可知，惟印度國內反華情緒高漲恐殃及在當地銷量所

向披靡的中國品牌手機。

在印度市佔率居首的小米（０１８１０），早市一度跌３﹒４％，另一隻新興品牌

Ｒｅａｌ ｍｅ，亦成為呼籲抵制對象。



＊印太新冷戰亮牌，恩恩製籌碼＊



除了中印，兩韓關係同急轉直下。就在昨日，北韓突反面炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室，

相當於毀棄２０１８年４月兩國簽署的《板門店宣言》；北韓並揚言，將在非軍事區重新部署兵

力，並重啟西海地區軍演。分析認為，北韓此舉表面看是「製造危機、勒索韓國」，但實際是期

望在美國總統大選前博取關注，進而為新的博弈作準備。

到底何為新的博弈？印度、朝鮮半島分別構成花旗國「印太戰略」的一頭一尾兩極；一方面

，印度是坐守印度洋的大國，須知中國自波斯灣買回來的原油都須先途徑此地，加上總理莫迪素

來對中國「一手軟一手硬」，可謂中美地緣爭奪戰的關鍵。

另一方面，２０１８年借「特金會」一嘗在中美之間左右逢源甜頭的金正恩，於關鍵時刻再

動作頻頻，足見深知自己的兩國對抗牌局上的籌碼價值。若再加上地處印太中心的台灣，同爆解

放軍戰機短暫飛越空域，以及美軍三個航母戰鬥群上周起同集結印太地區，乃至香港《國安法》

風雲－－２０２０的魔幻劇本由上半場的「新肺疫」主題，轉至下半場的「新冷戰」，牌面盡數

已揭。

只是其中誰是將帥、誰是棄卒、誰又是奇兵？不到最後，或許無人可知。

