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17/06/2020 10:31

【新冠肺炎】澳門中午起對曾到北京的入境人士採取１４天醫學觀察

　　《經濟通通訊社１７日專訊》澳門新型冠狀病毒感染協調中心表示，鑑於北京將重大突發公
共衛生事件三級應急響應上調為二級，衛生局將自今日１２時起，規定所有在入境前１４天內曾
經到北京的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受１４天醫學觀察。
　　新型冠狀病毒感染協調中心提醒，違反者除可能依法承擔相應的刑事責任外，尚可被採取強
制隔離的措施。（ｃｌ）

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