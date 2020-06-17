【修例風暴】清潔工被磚頭擊斃案，警方再通輯１４人

《經濟通通訊社１７日專訊》食環署七旬外判男清潔工羅長清，在去年１１月反修例期間，
在上水一次「黃藍」對壘中被磚頭擊斃，警方先後拘捕多名男女，部分人已經提堂。警方今日通
緝另外１４人，涉嫌與案件有關。
警方早前已起訴２名分別１６和１７歲的男子，他們被控謀殺、蓄意傷人和暴動３項罪名。
警方今日又再次拘捕１５人，涉嫌與去年１０月３０日屯門大興基地外因出現不明氣體的聚
集有關。（ｃｌ）（ｚｚ）
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