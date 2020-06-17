【新冠肺炎】據報香港將對所有北京抵港航班乘客進行病毒檢測

《經濟通通訊社１７日專訊》據《南華早報》引述知情人士報道，香港將對所有先前免於檢
疫的北京到港的航空旅客進行強制檢測，預計新要求將即時生效。
目前所有中國內地抵港航班的乘客都被要求隔離１４天，必須接受強制的新型肺炎檢測，而
一些自內地抵港的旅客按《預防及控制疾病條例》被授予豁免檢疫；但接受醫學觀察，可選擇接
受病毒檢測。（ｃｌ）
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