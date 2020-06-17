【企業盈喜】精優藥業（８５８）料全利溢利增加２３００萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》精優藥業（００８５８）公布，集團預期截至２０２０年３月
３１日止年度的溢利將錄得增加約為２３００萬元。
溢利增加主要來自非現金項目，以及源於集團可換股債券投資的公允價值變動產生的收益增
加約２２００萬元，而集團製造分類的業績持續改善並取得正面業績，抵銷了貿易分類因貿易應
收帳款及其他應收款項之減值撥備而導致的增加虧損。（ｃｗ）
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