【企業盈喜】天工國際（００８２６）料中期純利增逾３０％

《經濟通通訊社１７日專訊》天工國際（００８２６）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年增約３０％以上，即升至約１﹒９５億元。

該集團指，純利向上主因進口模具鋼的內地需求在期間被本地產品所取代，導致期內銷量明

顯增加。雖然模具鋼出口銷量因新型冠狀病毒影響而下跌，但整體模具鋼的銷售仍錄增長，加上

切削工具業務自去年秋季接收其中一名主要競爭對手的某些代工生產訂單後，市佔率得以提升，

以致期間銷售量比去年同期錄得明顯增長。（ｗｈ）

