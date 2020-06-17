【企業盈警】大凌集團（００２１１）料全年度錄重大虧損

《經濟通通訊社１７日專訊》大凌集團（００２１１）公布，預期截至３月３１日止年度錄
得重大虧損，而去年度盈利約１８萬元。
該集團指，虧損主因投資物業公平值變動虧損約１４００萬元，而去年度錄收益約５５５９
萬元。該集團指，由於有關公平值變動屬非現金項目，相信對營運無重大影響。
該集團預期於本月２４日公布業績。（ｗｈ）
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