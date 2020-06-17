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17/06/2020 07:53

【企業盈警】ＹＧＭ貿易（００３７５）料全年度虧損８０００萬元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》ＹＧＭ貿易（００３７５）公布，繼早前發盈利警告，預期截
至３月３１日止年度虧損約８０００萬元。
　　該集團曾指預期虧損主因不存在於去年度出售澳門物業的一次性淨收益、部分投資物業作減
值損失、使用權資產作減值損失，以及ＣＯＶＩＤ－１９大流行、中美貿易爭端、香港社會動盪
和天氣溫暖造成的疲弱零售市道。（ｗｈ）

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