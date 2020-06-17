【企業盈喜】奧克斯（０２０８０）料全年度轉虧為盈

《經濟通通訊社１７日專訊》奧克斯國際（０２０８０）公布，預期截至３月３１日止年度

錄得綜合溢利，去年度則錄綜合虧損。

該集團指，轉虧為盈主因期內物業管理業務收益增加，加上出售間接全資附屬亞洲世紀全部

股本前，截至去年９月底止中期收益約５００萬元所致。該集團指，物業管理業務收入增長及出

售上述附屬公司所得利潤均被視作整體收益的部分，並帶動全年度業績增長。

該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

