【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２９﹒７億人幣，買美團中芯沽融創申洲

《經濟通通訊社１７日專訊》聯儲局宣布除正在購買的交易所買賣基金（ＥＴＦ），本周會

在二級市場購買企業債券，隔晚美股急插後倒升，高開５４１點，報２４３１８，之後傳出特朗

普政府或推近萬億美元基建，以推動經濟復甦，道指期貨抽升，連帶港股亦炒上，最多曾飆

７５７點。午後有報道指北韓炸毀開城工業園兩韓聯絡辦公室，拖累恆指升幅收窄，最終港股收

報４３４４，升５６７點或２﹒３９％。

按額度計算，北水全日淨流入２９﹒７億元人民幣，減少４﹒９％。北水淨買入最多的個股

依次是美團點評（０３６９０）、中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）；淨賣出

最多的依次是融創中國（０１９１８）、申洲國際（０２３１３）、中興通訊（００７６３）。

主板成交１１４６﹒２６億元減少１０﹒５％。其中港股通成交１９６﹒１億元，佔總成交

１７﹒１％。



＊美團又創新高，北手大手掃逾９億元＊



科網股持續強勢，美團盤中又創新高，最高曾見１７２﹒５元，收市勁升７﹒８４％報

１７２元，為上市後市值首破萬億元大關；北水淨買入９﹒２億元。

美國容許當地企業與華為商討制定５Ｇ標準，晶片股中芯炒高１１﹒９％報２１﹒３５元，

北水淨買入３﹒３億元。

建行升１﹒３％報６﹒２２元，北水淨買入２﹒５億元。

融創中國升０﹒７４％報３３﹒９元，北水淨賣出１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） ９﹒２３

中芯國際 （００９８１） ３﹒２９

建設銀行 （００９３９） ２﹒５４

中國飛鶴 （０６１８６） ２﹒３７

騰訊控股 （００７００） ２﹒２５



淨沽出最多港股：

融創中國 （０１９１８） －１﹒３９

申洲國際 （０２３１３） －１﹒２３

中興通訊 （００７６３） －０﹒３０

微創醫療 （００８５３） －０﹒０６

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（ｃａ）

