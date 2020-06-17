《日入而息》匯控恢復裁員計劃，金管局再入市，京東暗盤升６％

《今天重點》﹡匯控（００００５）據悉恢復裁員計劃，中期將裁減約３﹒５萬個職位；匯

豐證實恢復裁員計劃，稱香港仍是集團增長計劃核心

﹡京東暗盤收２３９﹒４元升６％，一手賺６７０元

﹡港元持續強勢，金管局再注資７﹒７５億港元

﹡會德豐（０００２０）藍田新盤料月內獲批預售，最快７月開售；黃光耀指

會德豐私有化後運作不變，香港地產業務不會注入九倉

﹡中國外交部稱中印局勢穩定可控，拒透露中方傷亡人數



《即日市況》﹡憧憬中美會面，美道指期貨反彈，港股升１３７點收報２４４８１點



《深滬股市》﹡北京急採措施阻疫情蔓延，滬指收升０﹒１％醫藥股撐



《美元匯價》﹡宜１０７﹒６０沽出美元買入日元；歐元最新報１﹒１２４６╱４８，日圓

最新報１０７﹒３３╱３６



《公司業績》﹡中國動向（０３８１８）全年賺３﹒６６億人幣，連特息派２﹒７５分



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）批出東涌線延線設計顧問合約

﹡康方生物（０９９２６）晚期實體瘤患者已完成ＡＫ１０９入組及給藥

﹡南洋商業銀行表示登記政府１萬元現金發放計劃，或獲額外１萬元

﹡衍生集團（０６８９３）非執董袁志平暫停職務，廉署對其進行調查

﹡綠心集團（０００９４）獨立非執董阮雲道離世，正物色適當人選填補空缺

﹡港交所（００３８８）啟動香港交易所慈善基金，捐出二千萬支持扶貧紓困

等項目

﹡匯控（００００５）據悉恢復裁員計劃，中期將裁減約３﹒５萬個職位；匯

豐證實恢復裁員計劃，稱香港仍是集團增長計劃核心

﹡騰訊（００７００）遊戲升級未成年人保護措施，擴大人臉識別應用

﹡香港電訊（０６８２３）壹週刊報道嚴重失實，已啟動法律程序

﹡中播控股（００４７１）與第三方夥伴成立合資公司，發展衛星車聯網多媒

體服務

﹡李能獲委任為ＣＷＴ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（００５２１）行政總

裁

﹡中國神華（０１０８８）５月商品煤產量按年跌０﹒４％，煤炭銷量跌

１０﹒１％

﹡力勁科技（００５５８）料全年純利降至最少１５００萬元

﹡泰山石化（０１１９２）決定將德恆的股權轉讓給獨立第三方

﹡會德豐（０００２０）藍田新盤料月內獲批預售，最快７月開售；黃光耀指

會德豐私有化後運作不變，香港地產業務不會注入九倉



《國企紅籌》﹡中銀香港（０２３８８）推政府現金派發計劃優惠，全新客戶可享高達千元

定存利息

﹡中國太平（００９６６）擬出售附屬公司太平再保險股份，籌資３１億元



《中國要聞》﹡四川丹巴縣泥石流形成堰塞湖致１人失聯

﹡新城控股原董事長王振華猥褻兒童判囚五年

﹡男子闖入浦東蘋果店毀壞多部電腦，被警方逮捕帶走

﹡中證監核准新三板公司向不特定合格投資者公開發股票

﹡穆迪稱一季度城投債境內發行規模達歷史高點

﹡農村部指非洲豬瘟有效控制，５月生豬生產恢復勝預期

﹡中國成功發射光學遙感衛星，地面分辨率可達亞米級

﹡大摩料第四季中國經濟增速恢復至６％，全年增２％

﹡標普指中國房地產市場正穩步復甦，融資情況有改善

﹡傳監管部門敦促中資銀行淨利保持個位數增長

﹡中國外交部稱中印局勢穩定可控，拒透露中方傷亡人數

﹡滬公布農貿市場、夜市等場所最新防控方案

﹡國網指６月以來全國發電量增速加快，上旬同比增９％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１１５３４﹒５９點



《其他消息》﹡Ｐ２Ｐ清退收官因疫情遇阻，轉向持牌或助貸謀出路

﹡邱騰華稱政府現階段無意改變港台撥款機制

﹡田北俊稱創立「希望聯盟」走中間路線，主力地區直選

﹡胡志偉反對立法會選舉設關愛隊

﹡金管局第七次美元流動資金安排投標，未錄申請

﹡深股通額度全日流走近１７億元；滬股通額度全日流走３億元，陸股通淨流

出２７億

﹡市建局表示煥然懿居貨尾將以「港人首置上車盤」出售，８月公布詳情

﹡蓬佩奧與楊潔篪討論雙邊關係，美國公布５新屋動工

﹡港元持續強勢，金管局再注資７﹒７５億港元

﹡清潔工被磚頭擊斃案，警方再通輯１４人



《國安立法》﹡人大法工委表示加快制定香港維護國家安全的相關法律

﹡譚耀宗相信極特殊案件才會由中央處理

﹡聶德權稱新公務員工會參與「公投」已是反立法的表態

﹡曾國衞稱港區國安法不會影響本港獨立司法權及終審權

﹡盛智文稱相信立國安法可保障本港企業運營

﹡友邦保險稱全力支持港區國安法，對香港有信心



《新冠肺炎》﹡全國昨新增確診４４宗，本土３３例北京佔３１宗

﹡北京６天確診１３７本土病例，浙江增１例由北京輸入

﹡國家鐵路集團表示進出北京地區列車免費退票

﹡澳門中午起對曾到北京的入境人士採取１４天醫學觀察

﹡北京教委表示校園經營攤主納入監測，中高考時間不調整

﹡北京對農貿市場、餐飲店、食堂等進行全面核酸檢測

﹡迪士尼樂園明日重開，多項措施防疫

﹡北京指目前日均採樣４０萬人，對６類人員將應檢盡檢

﹡北京商務局料６４家門店蔬菜現缺斷貨，情況不斷減少

﹡北京稱疫情還處於上升期，擴散風險大

﹡據報香港將對所有北京抵港航班乘客進行病毒檢測

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