《華爾街內望》美國新增病例激增，美股個別發展，道指結束三連升

《經濟通通訊社１８日專訊》美國新增病例激增，加上有可能實施新一輪經濟停擺措施，抑

制經濟復甦的樂觀情緒，美股周三（１７日）個別發展，道指及標指數結束三連升。

道指跌１７０點或０﹒６５％，報２６１１９點。標指跌１１點或０﹒３６％，報３１１３

點。納指高１４點或０﹒１５％，報９９１０點。

美國總統特朗普預計將在塔爾薩舉行競選集會，但俄克拉荷馬州新增病例創新高，市場對疫

情捲土重來的擔憂揮之不去。據路透社分析，美國約六個州的新增病例急升。另外中國亦加大行

動限制，遏制新一輪疫情擴散。

有英國臨床試驗顯示，非專利類固醇地塞米松有助於降低重症新冠肺炎患者的死亡率，促使

世界衛生組織更新治療指南。

聯儲局主席鮑威爾結束為期兩日的國會聽證會，強調儲局將使用所有工具幫助經濟復甦，如

果國會過早撤回支持，將令人擔憂。

個股方面，甲骨文季度營收遜預期，因為封鎖措施導致客戶推遲採購，收跌５﹒６％。挪威

郵輪將停航時間延長至９月，收跌８﹒４％。同業嘉年華郵輪、皇家加勒比郵輪亦分別跌

６﹒５％和７﹒２％。

申請破產保護的汽車租賃公司Ｈｅｒｔｚ宣布在美國證管會提出反對，將暫停發行５億美元

新股，收升２﹒５６％。有期權交易員押注美國連鎖超市及零售集團克羅格公司上季業績超預期

，收漲０﹒８６％。

指標十年期國債收益率跌２個基點至０﹒７３３％。（ａｌ）

