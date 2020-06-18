【企業盈警】廣駿集團料全年盈轉虧，除?後虧損約４００萬

《經濟通通訊社１８日專訊》廣駿集團（０８５１６）預期於截至今年３月底止之年度將錄

得除稅後虧損約４００萬元，而去年度同期則錄得除稅後溢利約１９０萬元。

盈轉虧主要受累完成四個已達期限的維修項目及由於社會動盪的負面影響，影響若干在建項

目的進度，導致減少收入約１１００萬元；同時由於對銷成本及發薪上升而導致銷售成本增加約

３５０萬元；而折舊及工資上升導致行政費用增加約４４０萬元。 （ｎｓ）

