  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/06/2020 09:12

【企業盈警】廣駿集團料全年盈轉虧，除?後虧損約４００萬

　　《經濟通通訊社１８日專訊》廣駿集團（０８５１６）預期於截至今年３月底止之年度將錄
得除稅後虧損約４００萬元，而去年度同期則錄得除稅後溢利約１９０萬元。
　　盈轉虧主要受累完成四個已達期限的維修項目及由於社會動盪的負面影響，影響若干在建項
目的進度，導致減少收入約１１００萬元；同時由於對銷成本及發薪上升而導致銷售成本增加約
３５０萬元；而折舊及工資上升導致行政費用增加約４４０萬元。　（ｎｓ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道17/06/2020
匯豐證實恢復裁員計劃　稱香港仍是集團增長計劃核心
中國故事17/06/2020
《神州經脈》北京一周增逾百確診　中印邊境衝突現傷亡　滬指偏軟
生財有道17/06/2020
《Online有話兒》京東阿里著迷618？神秘數字齊解碼！
生財有道17/06/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：新東方在線初步望36元
FOCUS17/06/2020
【FOCUS】中印兩韓齊震盪　魔幻庚鼠下半場揭頁
國際動態17/06/2020
【國安立法】傳英國內政部計劃准BNO持有人留英五年申請入籍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金