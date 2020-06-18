偉祿集團提購先施最終要約價上調至０﹒３９３５元

《經濟通通訊社１８日專訊》偉祿集團（０１１９６）及先施（００２４４）聯合公布，有

關偉祿集團提出自願現金要約收購先施事項，基於２０２０年２月先施年報中顯示之資產淨值金

額，要約價已上調至最終要約價每股先施股份０﹒３９３５港元，與最高要約價相同，較於最後

交易日在聯交所所報收市價每股先施股份０﹒３５元溢價約１２﹒４３％。（ｆｚ）

