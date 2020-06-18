持續反映中美會談利好消息，港股跌幅收窄至３３點報２４４４８點

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，港股則開報２４３８６點，跌９

５點，除中印衝突外，市場早段主要聚焦中美會面，美股三大指數期貨偏軟，恆指最低見２４１

２１點跌３５９點。其後《央視》報道，中美雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識

，並同意繼續保持溝通。消息利好大市氣氛，恆指跌幅逐步收窄，暫跌３３點或０﹒１４％，報

２４４４８點，主板成交７２０﹒６５億元。國企指數報９９１７點，升７點或０﹒０８％。

重磅股個別發展，宣布重啟裁員３﹒５萬人的匯控（００００５）跌１﹒８６％，報３７元

；建行（００９３９）跌０﹒１６％，報６﹒２元；友邦（０１２９９）軟０﹒０７％，報７１

﹒８５元；中移動（００９４１）升０﹒０９％，報５４﹒２元；騰訊（００７００）走高０﹒

９３％，報４５４﹒８元；港交所（００３８８）升０﹒６１％，報２９５﹒４元。

Ａ股兩市繼續向好，上證綜指報２９３６點，升不足一點，成交２００３﹒６２億元人民幣

。深證成指報１１４６１，升４０點，成交３２３２﹒８５億元人民幣。



表列十大升跌幅恆指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

吉利汽車 （００１７５） １２﹒６６元 升６﹒３９％

石藥集團 （０１０９３） １３﹒６０元 升３﹒４２％

中國神華 （０１０８８） １２﹒８６元 升２﹒７２％

太古Ａ （０００１９） ４４﹒７５元 升１﹒９４％

新鴻基地產 （０００１６） １０１﹒６０元 升１﹒３０％



中國海洋石油（００８８３） ８﹒９３元 跌０﹒６７％

中國生物製藥（０１１７７） １４﹒６０元 跌１﹒０８％

華潤置地 （０１１０９） ３１﹒０５元 跌１﹒１９％

匯豐控股 （００００５） ３７﹒００元 跌１﹒８６％

九龍倉置業 （０１９９７） ３５﹒０５元 跌２﹒３７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

