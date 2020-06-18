【京東掛牌】京東（０９６１８）首掛收高近４％，一手賺４００元

《經濟通通訊社１８日專訊》內地第二大電商京東（０９６１８）今日掛牌，首掛收報
２３４元，較招股價２２６元高出３﹒５％。若不計手續費，每手５０股，一手賺４００元。
該股今早開報２３９元，較招股價５﹒７５％，但已經是全日最高位，之後走勢反覆偏軟，
一度低見２２８﹒６元；成交約２９７９萬股，涉資７０﹒００億元。
京東超購１７７﹒９倍，一手５０股中籤率１０％，４０手穩獲一手，「頭槌飛」１６張，
中籤率０﹒２６％。（ｃａ）
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