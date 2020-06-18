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18/06/2020 09:21

港股低開９５點報２４３８６，國指跌４６點，吉利回Ａ開高逾７％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，亞洲股市個別發展，日經跌１３
３點，台北加權指數升２２點，港股方面則低開９５點。隔晚油價微跌，「三桶油」遭沽壓，中
海油（００８８３）跌逾２％，為開市表現最差藍籌，中石化（００３８６）亦低開近１％；而
匯控（００００５）早前宣布恢復裁員，股價今早低開近２％；有指吉利（００１７５）即將回
Ａ，刺激股價高開逾７％。恆生指數開報２４３８６點，跌９５點或跌０﹒３９％，主板成交３
７﹒０１億元。國企指數報９８６２點，跌４６點或跌０﹒４７％。
　　重磅股方面，港交所（００３８８）升０﹒４１％，報２９４﹒８元；騰訊（００７００）
升０﹒４％，報４５２﹒４元；中移動（００９４１）跌０﹒５５％，報５３﹒８５元；友邦保
險（０１２９９）升０﹒９７％，報７２﹒６元。

　　恆指十大跌幅股分表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　（００８８３）　　８﹒８０元　　　跌２﹒１１％
　　匯豐控股（００００５）　３７﹒００元　　　跌１﹒８６％
　　碧桂園　（０２００７）　　９﹒８２元　　　跌１﹒６０％
　　申洲國際（０２３１３）　９４﹒５５元　　　跌１﹒４６％
　　中生製藥（０１１７７）　１４﹒５８元　　　跌１﹒２２％

　　中信股份（００２６７）　　７﹒８６元　　　跌１﹒０１％
　　建設銀行（００９３９）　　６﹒１５元　　　跌０﹒９７％
　　長和　　（００００１）　５１﹒８５元　　　跌０﹒９６％
　　中國平安（０２３１８）　　９﹒０５元　　　跌０﹒９４％
　　中石化　（００３８６）　　３﹒４１元　　　跌０﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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