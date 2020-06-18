《盤後部署》港股反覆收跌，料後市２３５００至２５０００上落

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，港股開報２４３８６點，跌９５

點，除中印衝突外，市場早段主要聚焦中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，及美國國務卿蓬

佩奧的會面。而正當中美高層會面之際，美國總統特朗普正式簽署《維吾爾人權政策法》，允許

制裁被指侵害維吾爾族人權的中國官員。美股三大指數期貨偏軟，恆指最低見２４１２１點跌

３５９點。其後《央視》報道，中美雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識，並同意

繼續保持溝通。消息利好大市氣氛，恆指跌幅逐步收窄，收軟１６點或０﹒０７％，報

２４４６４點，主板成交１２１６﹒０８億元，增１６﹒６６％。國指報９９１６點，升６點或

０﹒０７％。

Ａ股兩市午後升幅擴大，上證綜指收報２９３９點，升３﹒４４點或０﹒１２％；深證成指

報１１４９４點，升７３點或０﹒６５％，總成交７５８５﹒７５億人幣，多２﹒６７％。



＊傳印度阻止中國供應商參與４Ｇ招標，ＯＰＰＯ剎停旗艦機發布＊



中印邊境衝突議題持續發酵，據印度經濟時報社引述政府官員報道指，國營電訊商ＢＳＮＬ

及ＭＴＮＬ或取消採購４Ｇ電訊設備的招標，並阻止中國供應商參與。印度電訊部亦可能禁止私

營流動電訊商在網絡升級工程中，使用如華為、中興通訊（００７６３）等公司的設備。

另一方面，中國手機生產商ＯＰＰＯ原定於印度時間周三直播發布其新款旗艦智能手機

Ｆｉｎｄ Ｘ２，但最終無法觀看。路透引述消息表示，行動是為了避免社交媒體上可能出現的

任何騷動畫面。

據「ＩＤＣ全球手機季度追蹤報告，２０２０Ｑ１」，小米（０１８１０）的智能手機在印

度市佔率達到了３０﹒９％，相當於第二和第三名市佔率的總和。今年首季，來自全球其他地區

（主要來自印度、印尼及西歐）的收入達２４８﹒３２億人幣，佔集團總收入高達五成。投資者

宜提防中印議題對上述電訊、手機板塊股份的影響。

外電引述內部文件報道，德國政府正敦促其他歐盟國家為英國無協議脫歐做準備。文件指出

談判將於９月進入白熱化階段，而英國已開始加大威脅力度，希望在盡可能短的時間內解決最多

的問題，並在最後一刻取得成功，因此重要的是保持２７國團結，明確表示不會為達成協議不惜

一切代價，並必須開始準備各國和歐盟整體的應急計劃，為英國無協議脫歐２﹒０做準備。

談判結果或導致英磅波動，影響長和（００００１）、電能（００００６）、匯控

（００００５）、渣打（０２８８８）等在英有業務的股份。



＊港股短期仍會窄幅上落＊



今日市場主要聚焦中美會談結果，綜合報道所述，可以合理推斷雙方對實踐貿易協議方面無

太大分歧，美方強調關係對等，中方回應則較為正面，稱雙方同意繼續保持溝通，是一次建設性

的對話。在香港問題上，中方指推進「港區國安法」立法的決心堅定不移，美國國務院的簡報則

沒有提及香港、台灣問題。再加上特朗普在中美會面的關鍵時刻簽署《維吾爾人權政策法》，或

在一定程度上反映美方有意在人權議題上留有一手，未來或有更多相應行動，有機會影響港股大

市，而消息指「港版國安法」已由委員長會議提請十三屆全國人大常委會第十九次會議審議。投

資者宜等待特朗普或白宮幕僚的回應（如有），再作部署。

短線方面，今日恆指在成交增加下仍無力炒上，反應大市略顯疲態，加上恆指從早前國安法

推出時的低位反彈，至今已累積一定升幅，料大市短期仍然會於２３５００點至２５０００點間

窄幅上落。（ｎｓ）（ｚｚ）

