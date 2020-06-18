【華為風波】羅斯：針對華為新規定僅促進制定標準，安全憂慮仍在

《經濟通通訊社１８日專訊》美國商務部長羅斯周三（１７日）接受霍士新聞訪問時表示，
美國針對中國電信設備製造商華為的新規定僅為了幫助制定５Ｇ標準，美國對華為的安全擔憂依
然存在，如擔心間諜活動的可能性，故反對在５Ｇ網絡中使用華為技術。
他又強調不是要幫助華為，而是讓全球５Ｇ標準更容易達成，有助確保５Ｇ日後無處不在，
不過間諜活動是非常現實的問題。（ａｌ）
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