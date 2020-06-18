  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/06/2020 08:32

【國安立法】七國集團外長發表聯合聲明，敦促中國撤回港區國安法

　　《經濟通通訊社１８日專訊》七國集團（Ｇ７）外長周三（１７日）發表聯合聲明，呼籲中
國不要繼續實施港區國家安全法的計劃，強烈敦促中國重新考慮決定。
　　美國、加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國的外交部長及歐盟高級代表在聲明中表示
，港區國安法可能會嚴重破壞一國兩制原則、香港的高度自治。（ａｌ）（ｚｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道17/06/2020
匯豐證實恢復裁員計劃　稱香港仍是集團增長計劃核心
中國故事17/06/2020
《神州經脈》北京一周增逾百確診　中印邊境衝突現傷亡　滬指偏軟
生財有道17/06/2020
《Online有話兒》京東阿里著迷618？神秘數字齊解碼！
生財有道17/06/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：新東方在線初步望36元
FOCUS17/06/2020
【FOCUS】中印兩韓齊震盪　魔幻庚鼠下半場揭頁
國際動態17/06/2020
【國安立法】傳英國內政部計劃准BNO持有人留英五年申請入籍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金