【國安立法】七國集團外長發表聯合聲明，敦促中國撤回港區國安法

《經濟通通訊社１８日專訊》七國集團（Ｇ７）外長周三（１７日）發表聯合聲明，呼籲中
國不要繼續實施港區國家安全法的計劃，強烈敦促中國重新考慮決定。
美國、加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國的外交部長及歐盟高級代表在聲明中表示
，港區國安法可能會嚴重破壞一國兩制原則、香港的高度自治。（ａｌ）（ｚｚ）
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