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18/06/2020 08:42

【油市博奕】傳ＯＰＥＣ＋技術委員會沒有建議進一步延長減產

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據路透社引述消息人士指，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及盟
國組成的技術專家委員會於周三（１７日）會議中沒有提出進一步延長減產建議，並決定今日部
長級會議舉行前集中討論執行減產落後的國家。
　　油組明日會議將主是評估減產的影響，聽取伊拉克等尚未完全兌現減產的國家，說明他們計
劃如何遵守減產協議。有消息指，伊拉克、哈薩克斯坦料將在明日會議上提出減產和彌補超額生
產的計劃。（ａｌ）

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