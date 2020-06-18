【美國大選】前國安顧問博頓新書爆料，特朗普曾尋求習近平助連任

《經濟通通訊社１８日專訊》前美國國家安全顧問博頓撰寫的新書《事件發生的房間：白宮

回憶錄》即將開賣，書中的節選周三（１７日）在各大美國報章刊登，當中提到總統特朗普犯下

大量錯誤，並曾明確尋求中國國家主席習近平的幫助以贏取連任。

華府周二（１６日）已提起訴訟以阻止博頓出版新書，指稱書中含國家機密，危及國家安全

。不過據新書節選透露，特朗普曾於中美貿易談判中將話題轉向今年美國總統大選，暗示中國有

經濟能力，故尋求習近平幫助確保連任，並指中國增購美國大豆和小麥對大選結果有重要影響。

另外據《華爾街日報》刊登的節選指，如果民主黨上年的彈劾案不是針對烏克蘭，而是花更

多時間在特朗普的整個外交政策進行系統性質詢，彈劾結果可能不一樣。



＊特朗普或支持中國新疆政策＊



據新書節選透露，雖然特朗普政府一直強烈批評中國大規模拘禁維吾爾族穆斯林，以及其他

穆斯林團體，但其實在中美貿易談判中特朗普支持習近平。

博頓書中引述白宮高級官員指，特朗普曾向習近平表示應該繼續建設穆斯林再教育營，因為

特朗普亦認為這正是應該完成的事情。

博頓在書中又指，特朗普和北韓領導人金正恩於２０１８年會面期間，他曾收到國務卿蓬佩

奧嘲笑特朗普的字條，上面寫著「特朗普真是一派胡言」。（ａｌ）（ｚｚ）

