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18/06/2020 09:07

【美國大選】前國安顧問博頓新書爆料，特朗普曾尋求習近平助連任

　　《經濟通通訊社１８日專訊》前美國國家安全顧問博頓撰寫的新書《事件發生的房間：白宮
回憶錄》即將開賣，書中的節選周三（１７日）在各大美國報章刊登，當中提到總統特朗普犯下
大量錯誤，並曾明確尋求中國國家主席習近平的幫助以贏取連任。
　　華府周二（１６日）已提起訴訟以阻止博頓出版新書，指稱書中含國家機密，危及國家安全
。不過據新書節選透露，特朗普曾於中美貿易談判中將話題轉向今年美國總統大選，暗示中國有
經濟能力，故尋求習近平幫助確保連任，並指中國增購美國大豆和小麥對大選結果有重要影響。
　　另外據《華爾街日報》刊登的節選指，如果民主黨上年的彈劾案不是針對烏克蘭，而是花更
多時間在特朗普的整個外交政策進行系統性質詢，彈劾結果可能不一樣。

＊特朗普或支持中國新疆政策＊
　
　　據新書節選透露，雖然特朗普政府一直強烈批評中國大規模拘禁維吾爾族穆斯林，以及其他
穆斯林團體，但其實在中美貿易談判中特朗普支持習近平。
　　博頓書中引述白宮高級官員指，特朗普曾向習近平表示應該繼續建設穆斯林再教育營，因為
特朗普亦認為這正是應該完成的事情。
　　博頓在書中又指，特朗普和北韓領導人金正恩於２０１８年會面期間，他曾收到國務卿蓬佩
奧嘲笑特朗普的字條，上面寫著「特朗普真是一派胡言」。（ａｌ）（ｚｚ）

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