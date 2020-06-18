【全球放水】巴西央行減息０﹒７５厘，指稱沒有再下調空間

《經濟通通訊社１８日專訊》巴西央行周三（１７日）一如預期將基準利率下調７５個基點
至２﹒２５％的歷史低位，並表示沒有再下調空間，又或推出更多貨幣刺激措施支持經濟。
委員會認為已經實施的貨幣刺激力度似乎與疫情大流行對經濟造成的影響相當，而對於下次
會議對當前貨幣刺激措施可能作出的任何調整都將會是輕微的。（ａｌ）
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