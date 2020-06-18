【朝鮮局勢】美朝關係轉趨緊張，特朗普決定延長對北韓制裁一年

《經濟通通訊社１８日專訊》據韓聯社報道指，美國總統特朗普周三（１７日）向國會發送

例行通知指，北韓的核武發展及彈道導彈計劃繼續構成威脅，對美國國家安全、外交政策及經濟

造成影響，加上北韓的行為挑釁、破壞穩定，並具有壓迫性，故決定延長對北韓的制裁一年。

不過據美國法律，總統特朗普須在國家緊急狀態令屆滿一年前９０日內續簽，否則將自動終

止計劃。（ａｌ）

