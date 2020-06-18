【中印衝突】傳印度國營電訊商停止採購中國電訊設備

《經濟通通訊社１８日專訊》據印度經濟時報社引述高級政府官員報道指，印度國營電訊商
Ｂｈａｒａｔ Ｓａｎｃｈａｒ Ｎｉｇａｍ、Ｍａｈａｎａｇａｒ Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ
Ｎｉｇａｍ或取消採購４Ｇ電訊設備的招標，並阻止中國供應商參與。
消息又指，印度亦可能禁止私營流動電訊商使用如華為、中興通訊（００７６３）等中資公
司的設備。（ａｌ）
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