【中概焦點】華住酒店計劃來港第二上市，集資最多１０億美元

《經濟通通訊社１８日專訊》據路透社引述知情人士指，已於美國納斯達克上市的中國連鎖
酒店運營商華住集團，正考慮來港進行二次上市。
消息指公司正與財務顧問討論潛在二次上市可能性，預計最快今年年底進行，估計籌集約
５億至１０億美元。不過公司發言人表示公司未有二次上市計劃。
公司受疫情影響，已預計今年第一季內部收入將跌４５％至５０％，集團收入將跌１５％至
２０％。（ａｌ）
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