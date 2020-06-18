【英國脫歐】馮德萊恩：如果不能在核心問題達共識，將無法達協議

《經濟通通訊社１８日專訊》歐盟執委會主席馮德萊恩周三（１７日）表示，歐盟將盡最大

努力在年底前敲定與英國的新貿易協議，但不會在核心問題上讓步，特別是公平競爭問題。如果

英方不能保證公平競爭，以及在漁業和爭端解決機制上達成共識，將無法達成協議。

馮德萊恩又指，與英國的談判經常出現困難，但英方未見灰心，不過目前還有五個月時間，

談判時間已過去一半，而逾一半的談判工作未完成。（ａｌ）

