【企業盈警】民信國際（０８４５６）料年度虧損不少於５０００萬

《經濟通通訊社１８日專訊》民信國際（０８４５６）預期，截至２０２０年３月３１日止
之年度將錄得虧損不少於約５０００萬元。
董事會認為，有關虧損主要由於收入減少、存貨撇減及物業、廠房及設備及使用權資產之減
值撥備所致。
集團預期下周五（２６日）公布業績。（ｕｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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