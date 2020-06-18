【企業盈警】民信國際（０８４５６）料年度虧損不少於５０００萬

《經濟通通訊社１８日專訊》民信國際（０８４５６）預期，截至２０２０年３月３１日止

之年度將錄得虧損不少於約５０００萬元。

董事會認為，有關虧損主要由於收入減少、存貨撇減及物業、廠房及設備及使用權資產之減

值撥備所致。

集團預期下周五（２６日）公布業績。（ｕｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

