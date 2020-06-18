【企業盈警】天時軟件料年度虧損擴大，受聯營公司虧損影響

《經濟通通訊社１８日專訊》天時軟件（０８０２８）預期，截至２０２０年３月３１日止

之年度虧損將較去年擴大。

公司解釋，虧損擴大主要受累於所佔一間聯營公司虧損，該聯營公司由於香港社會及經濟問

題導致線下電競活動及電競館營業額減少而業績欠佳；及根據集團會計準則評估，白石泉銅鎳礦

礦業資產錄得減值虧損及於一間從事電競活動的聯營公司之權益錄得減值虧損。

集團預期於下周二（２３日）公布業績。（ｕｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

