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18/06/2020 09:26

《異動股》創維集團復牌飆升兩成一，溢價約３２％提回購

　　《經濟通通訊社１８日專訊》創維集團（００７５１）現價升２１﹒２３％，報２﹒５７元
；成交約７４３萬股，涉資１９１１萬元。
　　創維集團公布，建議按每股２﹒８元有條件現金要約，回購最多３﹒９２８億股，涉最多約
１１億元。每股回購價較停牌前收報２﹒１２元溢價約３２％，較去年底資產淨值５﹒８３元折
讓約５２％。
　　現時，恆生指數報２４３８６點，跌９５點或跌０﹒３９％，主板成交３７﹒０１億元。國
企指數報９８６２點，跌４６點或跌０﹒４７％。
　　上證綜合指數報２９２９點，跌５點或跌０﹒２０％，成交２４﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１４１６點，跌４點或跌０﹒０４％，成交４１﹒７９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創維集團　（００７５１）　　　２﹒５７元　　　升２１﹒２３％
　　國美零售　（００４９３）　　　１﹒３６元　　　無升跌
　　創科實業　（００６６９）　　７５﹒９０元　　　跌　０﹒２０％
　　海信家電　（００９２１）　　　９﹒３３元　　　無升跌
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）　　　３﹒４５元　　　升　１﹒１７％
　　海爾電器　（０１１６９）　　２３﹒２０元　　　無升跌
　　ＪＳ環球　（０１６９１）　　　８﹒２５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｆｚ）

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