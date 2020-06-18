《異動股》創維集團復牌飆升兩成一，溢價約３２％提回購

《經濟通通訊社１８日專訊》創維集團（００７５１）現價升２１﹒２３％，報２﹒５７元

；成交約７４３萬股，涉資１９１１萬元。

創維集團公布，建議按每股２﹒８元有條件現金要約，回購最多３﹒９２８億股，涉最多約

１１億元。每股回購價較停牌前收報２﹒１２元溢價約３２％，較去年底資產淨值５﹒８３元折

讓約５２％。

現時，恆生指數報２４３８６點，跌９５點或跌０﹒３９％，主板成交３７﹒０１億元。國

企指數報９８６２點，跌４６點或跌０﹒４７％。

上證綜合指數報２９２９點，跌５點或跌０﹒２０％，成交２４﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１１４１６點，跌４點或跌０﹒０４％，成交４１﹒７９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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創維集團 （００７５１） ２﹒５７元 升２１﹒２３％

國美零售 （００４９３） １﹒３６元 無升跌

創科實業 （００６６９） ７５﹒９０元 跌 ０﹒２０％

海信家電 （００９２１） ９﹒３３元 無升跌

ＴＣＬ電子（０１０７０） ３﹒４５元 升 １﹒１７％

海爾電器 （０１１６９） ２３﹒２０元 無升跌

ＪＳ環球 （０１６９１） ８﹒２５元 無升跌

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（ｆｚ）

