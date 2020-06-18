《異動股》創維集團復牌飆升兩成一，溢價約３２％提回購

《經濟通通訊社１８日專訊》創維集團（００７５１）現價升２１﹒２３％，報２﹒５７元
；成交約７４３萬股，涉資１９１１萬元。
創維集團公布，建議按每股２﹒８元有條件現金要約，回購最多３﹒９２８億股，涉最多約
１１億元。每股回購價較停牌前收報２﹒１２元溢價約３２％，較去年底資產淨值５﹒８３元折
讓約５２％。
現時，恆生指數報２４３８６點，跌９５點或跌０﹒３９％，主板成交３７﹒０１億元。國
企指數報９８６２點，跌４６點或跌０﹒４７％。
上證綜合指數報２９２９點，跌５點或跌０﹒２０％，成交２４﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１１４１６點，跌４點或跌０﹒０４％，成交４１﹒７９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
創維集團 （００７５１） ２﹒５７元 升２１﹒２３％
國美零售 （００４９３） １﹒３６元 無升跌
創科實業 （００６６９） ７５﹒９０元 跌 ０﹒２０％
海信家電 （００９２１） ９﹒３３元 無升跌
ＴＣＬ電子（０１０７０） ３﹒４５元 升 １﹒１７％
海爾電器 （０１１６９） ２３﹒２０元 無升跌
ＪＳ環球 （０１６９１） ８﹒２５元 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｆｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇